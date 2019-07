Exclusief voor abonnees Belgisch parapente-slachtoffer Zwitserland laat vier kinderen na 26 juli 2019

De man die maandagavond om het leven kwam bij een parapente-ongeval in Zwitserland is de 47-jarige Vincent Molenberg, gemeenteraadslid in Oudergem. Dat maakte zijn partij Ecolo-Groen bekend op Facebook. Molenberg was gemeenteraadslid en fractieleider en laat een vrouw en vier kinderen na. Hij was lid van de gemeenteraad sinds 2012 en was eerder voorzitter van het OCMW in de Brusselse gemeente. Na de groene overwinning van oktober 2018 werd hij er ondervoorzitter van de gemeenteraad. Het ongeval gebeurde maandag rond 18.30 uur, op 3.000 meter hoogte. Om een nog onduidelijke reden verloor de veertiger de controle over zijn parapente. Een reddingshelikopter kwam nog ter plaatse, maar de hulpverleners konden enkel zijn overlijden vaststellen. Lokale autoriteiten onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren. (CMG)

