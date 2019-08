Exclusief voor abonnees Belgisch-Nederlands onderzoek naar tachofraude 31 augustus 2019

Het federaal parket en het Nederlandse functioneel parket voeren een groot onderzoek naar gesjoemel met tachograafschijven, die de rij- en rusttijden van vrachtwagens registreren. In juni werd een Pool al op heterdaad betrapt bij de installatie van gemanipuleerde software in verschillende tachografen. In heel Europa zouden al duizenden vrachtwagens over de software beschikken. Met een gewone politiecontrole is de tachofraude echter nauwelijks te ontdekken.

