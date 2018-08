Belgisch-Marokkaanse moslimextremist opgepakt 22 augustus 2018

Eén van de vier moslimextremisten die ervan verdacht werd jongeren te hebben geronseld in Limburg en omstreken om te gaan vechten in Syrië, is deze maand opgepakt in Marokko. Het gaat om de 32-jarige Saïd El Amraoui uit Merksplas. Hij werd in 2015 verdacht van het ronselen van Syriëstrijders samen met zijn schoonbroer Mohamed Zaouad uit Houthalen en Khalid Bouloudo uit Maaseik. Volgens het parket zouden zij vanuit een moskee in Neeroeteren hebben geopereerd. El Amraoui en zijn kompanen ontkenden hun betrokkenheid steeds en El Amraoui werd na onderzoek uiteindelijk vrijgesproken. Toch keerde het tij voor hem begin deze maand. Toen hij op vakantie trok naar Marokko liep hij tegen de lamp. Aan de grens werd hij prompt in de boeien geslagen. Hij zit sindsdien in de cel.

HLN