Exclusief voor abonnees Belgisch luchtruim vorige nacht gesloten door tekort luchtverkeersleiders 18 juni 2019

Afgelopen nacht is een deel van het Belgisch luchtruim gesloten geweest voor alle vliegverkeer door een tekort aan luchtverkeersleiders. Dat bericht Europees verkeersleider Eurocontrol op zijn website. In de westelijke sectoren - wat ongeveer overeenkomt met alles ten westen van de lijn Antwerpen-Charleroi - was er tot op een hoogte van 7,5 kilometer geen vliegverkeer tussen halftwaalf en halfdrie vannacht. De vluchten in die zone worden normaal in goede banen geleid vanuit verkeersleidingscentrum CANAC2 in Steenokkerzeel, maar daar was te weinig personeel beschikbaar. (BHL)