Belgisch leger verzorgt Oekraïense soldaten 06 april 2018

00u00 0

Drie Oekraïense militairen die gewond raakten bij het conflict in het oosten van hun land zijn gisteren aangekomen in het militaire ziekenhuis Koningin Astrid in Neder-Over-Heembeek. "Het gaat niet om dringende zorgen, maar om een revalidatie", aldus een woordvoerder van defensie. Later dit jaar worden nog eens twee Oekraïense soldaten verwacht. De regering wou de voorbije dagen niet communiceren over de zaak, om de diplomatieke spanningen met Rusland niet op de spits te drijven. Die staan al op scherp na de gifaanval op de voormalige spion Skripal in Groot-Brittannië.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN