Belgisch koppel sterft op Mallorca aan CO-vergiftiging 25 februari 2019

Een Belgisch echtpaar is op het Spaanse eiland Mallorca overleden. De politie onderzoekt het overlijden van de twee vijftigers uit de omgeving van Namen nog. Maar mogelijk stierf het koppel, dat naar Mallorca was verhuisd, aan een CO-intoxicatie door een probleem met de houtkachel. Het gas bedwelmde hen in hun slaap. De politie ontdekte de lichamen zaterdag. Een vriend van het echtpaar was ongerust omdat hij al een tijdje niets meer van hen had gehoord. Agenten gingen hun huis binnen en troffen de slachtoffers levenloos aan. Er waren nergens sporen van geweld. Buitenlandse Zaken heeft de familie in ons land ingelicht. (SRB)

