Belgisch koppel crasht met huurauto op Mallorca: 10 meter naar beneden na verkeerde versnelling SRB

22 juni 2018

Een Belgisch koppel is op vakantie in Mallorca met een huurauto van een klif gereden. Lokale media melden dat de twee vijftigers zo'n tien meter naar beneden duikten. Hun Nissan Micra kwam terecht op een rotsstrand.

De brandweer kon de inzittenden levend uit het wrak halen. Een had een harde klap tegen het hoofd gekregen, de ander had pijn aan het been.

De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Volgens de lokale pers lijkt het erop dat de bestuurder van de parkeerplaats wilde wegrijden, maar zich vergiste van versnelling. In plaats van achteruit, reed de wagen vooruit door een houten barrière.