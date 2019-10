Exclusief voor abonnees Belgisch koppel betrapt met 84 liter sterkedrank aan Zwitserse grens 10 oktober 2019

Een Belgisch koppel is bij het binnenrijden van Zwitserland stevig tegen de lamp gelopen. De twee hadden, verspreid over hun mobilhome, in totaal 84 liter sterkedrank verstopt. Die kochten ze belastingvrij in het Italiaanse Livigno. "Ik heb slechts twee flessen whisky gekocht", vertelde de 68-jarige bestuurder aan de douane. Maar bij een grondige controle werden er liefst 54 flessen sterkedrank ontdekt, verstopt tussen kleren, handdoeken en etenswaren.