Belgisch kindje sterft bij geboorte in Syrisch kamp Bruno Struys

10 augustus 2019

05u05 0 De Krant In Noord-Syrië is opnieuw een jong Belgisch kind van IS-strijders overleden. De baby van de Vlaamse Nora Verhoeven (24), die in een ziekenhuis in de buurt van het gevangeniskamp Al-Hol beviel, stierf wellicht kort na de geboorte. Het meisje is daarmee het vierde Belgische kind van IS-strijders dat sinds maart is gestorven.

Samira Laakel kreeg op 3 augustus het bericht dat haar dochter Nora Verhoeven in Syrië was bevallen. Een uur later vernam ze dat het een dochtertje was. Het kindje kreeg de naam Emna. Nog een uur later volgde het bericht dat de baby overleden was. Het is niet duidelijk of Emna te vroeg geboren is, want de zwangerschap werd nooit goed opgevolgd. Het was volgens haar moeder enkel omdat er problemen waren bij de bevalling dat Verhoeven naar het ziekenhuis in de buurt van het kamp is gebracht. Het tijdstip en de reden van overlijden blijven onduidelijk.

De Vlaamse reisde in 2013 haar intussen gesneuvelde man Tarik Taketloune achterna en laat zich sindsdien Oum Khattab noemen. Op het Sharia4Belgium-proces werd ze bij verstek veroordeeld tot 5 jaar cel. Verhoeven is één van de Belgische vrouwen die in februari nog in het laatste stukje IS-kalifaat in Baghouz verbleef. Daarna belandde ze met haar vier kinderen - de oudste is vier jaar en de jongste anderhalf - in Al-Hol. De kinderen zijn in slechte gezondheid. Ze hebben geregeld diarree en last van ondervoeding. Eén van hen moest geopereerd worden aan de darmen en zou ook een hartprobleem hebben. Een missie van VUB-wetenschappers stelde eerder al vast dat de humanitaire situatie in Al-Hol sterk verslechterd is.