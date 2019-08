Exclusief voor abonnees Belgisch kindje sterft bij geboorte in Syrië 10 augustus 2019

00u00 0

Er is opnieuw een kind van Belgische IS-aanhangers overleden in Syrië. De Vlaamse Nora Verhoeven (24) beviel precies een week geleden van een dochtertje, Emma, maar de baby stierf wellicht vlak voor of vlak na de bevalling. Mogelijk werd het meisje te vroeg geboren, maar daarover bestaat geen uitsluitsel. De zwangerschap werd in het Noord-Syrische gevangeniskamp Al-Hol, waar Verhoeven sinds enkele maanden verblijft, nooit goed opgevolgd. Ook de doodsoorzaak blijft onduidelijk.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis