Belgisch kampioene 'Meeuwenschreeuwen' oefent al sinds haar 6de 19 maart 2018

21 mannen en 10 vrouwen zetten gisteren in De Panne hun kelen wijd open voor het allereerste Belgisch kampioenschap 'Meeuwenschreeuwen'. Bij de ene deelnemer leek het wat op hondengejank en bij nog een andere was het alsof er een meeuw met een kikker in de keel aan het werk was, maar er zaten gelukkig ook verrassend realistisch klinkende kandidaten tussen. "Als ik met mijn ogen toe een meeuw hoor, is het een goede roep", aldus een jurylid. Antwerpenaar Dennis Mertens en Anne Waterlot uit Oostende (foto) gingen met de pluimen lopen. "Ik woon al mijn hele leven aan 't zeetje en bootste de kokmeeuw na", zegt Anne. "Ik kan dat al van toen ik 6 was. Het is plezant dat ik nu de beste meeuwenschreeuwster van het land ben." Ook Dennis, die speciaal een dag verlof nam bij de brandweer, was blij met zijn titel. (GUS)

