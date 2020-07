Exclusief voor abonnees Belgisch huis in één jaar 'slechts' 1,9% duurder 08 juli 2020

De gemiddelde prijs voor een woonhuis in ons land bedroeg het afgelopen trimester 267.040 euro. Dat is zo'n 5.000 euro of 1,9% méér dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de jongste Notarisbarometer Vastgoed. In Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs van een woonhuis na de eerste zes maanden van 2020 af op 295.405 euro (+2,8%). De grootste prijsstijging was er in de provincie Antwerpen, met een gemiddelde prijs van 317.673 euro (+4,4%). In West-Vlaanderen steeg de prijs het minst: naar gemiddeld 264.688 euro (+1,3%). Limburg was de enige Vlaamse provincie waar de prijs onder de 250.000 euro bleef.

