Belgisch gezin dat "alles had" dood teruggevonden in Zwitserland

De Waalse Michaël V., zijn vrouw Agnes en hun zoon Ryan (13) hebben dagenlang dood in hun huis gelegen. Maandagavond ontdekte de politie hun lichamen in hun woning in het Zwitserse Apples. Speurders denken dat er sprake is van een gezinsdrama, maar onderzoeken nog wat zich precies heeft afgespeeld in de woning. De Belgen waren volgens buren discreet, maar leken een gelukkig gezin. "Al vond ik wel dat de vrouw altijd droevig keek", zegt een buurvrouw. (BJM/SRB)

