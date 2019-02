Belgisch gerecht wil inzage in Football Leaks 20 februari 2019

Het is al een tijdje windstil rond het voetbalschandaal, maar dat betekent niet dat het Belgische gerecht intussen stilzit. Zo doet ons land er alles aan om inzage te krijgen in de informatie van Football Leaks. Dat zei federaal magistraat Eric Bisschop gisteren in Den Haag tijdens een internationale bijeenkomst van Eurojust (de rechtsorganisatie waarin de EU-lidstaten strijden tegen terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit). In de tientallen miljoenen documenten uit Football Leaks staat er heel wat informatie die het gerecht zou kunnen gebruiken voor operatie Propere Handen en ver daarbuiten. "De Belgische gerechts- en politiediensten willen uiteraard gebruikmaken van de mogelijkheden die die informatie ons kan bieden", aldus Bisschop. (NVK)

