Belgisch gerecht onderzoekt moord op Lumumba nog steeds 02 juli 2020

Er loopt in ons land nog steeds een onderzoek naar de betrokkenen bij de moord op de voormalige Congolese premier Patrice Lumumba in 1961. Dat zei federaal procureur Frederik Van Leeuw gisteren op de nieuwszender LN24. "Het is symbolisch belangrijk dat Justitie zich daarin interesseert en de feiten kwalificeert, want België komt niet sterker uit die periode", zegt hij. "We hebben intussen een tand van Lumumba teruggevonden bij de familie van één van de personen die zijn lichaam hebben laten verdwijnen."

