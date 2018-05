Belgisch duel in Madrid 05 mei 2018

Elise Mertens (WTA 19) hoopt op het WTA-toernooi van Madrid een vervolg te breien aan haar schitterende gravelresultaten van de voorbije weken. Dat zal niet simpel zijn, daar de Limburgse haar transfer uit Marokko snel zal moeten verteren en meteen een duel met Alison Van Uytvanck (WTA 48) krijgt voorgeschoteld. Eén keer stonden beide vriendinnen tegenover elkaar: in de eerste kwalificatieronde van Miami vorig jaar haalde Van Uytvanck het na twee tiebreaks. De winnares zal het in ronde twee ook niet onder de markt hebben, want daarin wacht heel waarschijnlijk eerste reekshoofd Simona Halep. In het dubbelspel is er trouwens nog een Belgische clash. Mertens, samen met Demi Schuurs, komt uit tegen Kirsten Flipkens en Jelena Ostapenko. Flipkens (WTA 73) won gisteren in haar eerste kwalificatiewedstrijd met 7-6, 6-2 van Christina McHale (WTA 90). Zij speelt vandaag voor een plaatsje op de hoofdtabel tegen Sara Errani (WTA 89).

HLN