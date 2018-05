Belgisch duel in kwalificaties 24 mei 2018

Gisteren won Ysaline Bonaventure (WTA 132) in haar eerste kwalificatieronde op Roland Garros met 1-6, 7-6, 6-1 van de Tsjechische Tereza Martincova (WTA 152) terwijl Maryna Zanevska (WTA 153) datzelfde deed maar met 7-5, 3-6, 7-5 tegen de Roemeense Alexandra Cadentu (WTA 180). Beide wedstrijden werden door de regen op dinsdag verspreid over twee dagen. Vandaag komt het dan ook tot een Belgisch duel tussen Zanevska en Bonaventure in Parijs. Ruben Bemelmans (ATP 111) plaatste zich voor de laatste kwalificatieronde na een 6-2, 6-3-zege op Nino Serdarusic (ATP 201), hij neemt het voor een plaats op de hoofdtabel op tegen Thomaz Bellucci (ATP 269). (FDW)