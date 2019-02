Belgisch danstrio in finale 'Holland's Got Talent' ALLESBEHALVE MET DE HAKKEN OVER DE SLOOT 25 februari 2019

Trinxx, een Belgische dansact met Mister Gay Belgium 2016 Raf Van Puymbroeck (24), Bert Van Compernolle (23) en Maxime Jottay (18), schopt het tot in de finale van 'Holland's Got Talent'. De heren, die eerder al te zien waren in 'Belgium's Got Talent', willen met hun act genderstereotypen doorbreken, en dat doen ze door de hele tijd op hoge hakken te dansen.

