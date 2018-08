Belgisch consulaat in Barcelona gevandaliseerd 16 augustus 2018

De aanwezigheid van de ex-Catalaanse minister-president Carles Puigdemont in ons land wordt duidelijk niet door iedereen geapprecieerd. Vandalen hebben het Belgisch consulaat in Barcelona beklad met leuzen als 'België: toevluchtsoord voor misdadigers' en 'Puigdemont naar de gevangenis'. De graffiti is ondertekend met 'La Falange', een extreemrechtse partij die erg tegen Catalaanse onafhankelijkheid gekant is. Volgens de krant 'La Vanguardia' zijn de laatste weken verschillende organisaties die streven naar onafhankelijkheid het slachtoffer geworden van extreemrechtse vandalen. Ons consulaat zou nog niet eerder geviseerd zijn. Buitenlandse Zaken geeft geen commentaar over het incident. Het consulaat blijft wel gewoon open en de graffiti zal verwijderd worden.

