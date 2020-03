Exclusief voor abonnees Belgisch bedrijf wil corona afremmen door patiënten te verwarmen tot 41 graden 25 maart 2020

Het Belgische bedrijf ElmediX, een spin-off van de UAntwerpen, wil met intensieve hittebehandelingen van coronapatiënten het virus indijken. Patiënten gaan in een soort couveuse, waarbij het lichaam op een gecontroleerde manier wordt opgewarmd tot 41 graden. "Door dat te doen, kunnen we de virusdeeltjes mogelijk tot liefst vijf keer sneller uitschakelen - ze vallen als het ware uit elkaar", zegt de CEO. Viroloog Marc Van Ranst wil zich niet uitspreken over de therapie. "Het uitgangspunt klopt natuurlijk wel, dat is ook de reden waarom we koorts krijgen. Zo wordt de optimale vermenigvuldigingstemperatuur overschreden. Maar bij 41 graden ga je het virus niet kapotmaken, dan heb je veel hogere temperaturen nodig." Europa heeft 180 miljoen euro vrijgemaakt voor technologieën die het virus kunnen bedwingen. "Wij hebben 10 miljoen euro nodig. Veel geld, maar als het lukt zijn we ook patiënten aan het redden."

