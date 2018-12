België zegt vandaag gewoon 'ja' tegen VN- migratiepact 19 december 2018

00u00 0

Wat met het VN-migratiepact, waarover vandaag gestemd wordt in New York? Kan ons land daar nog wel aan deelnemen, nu de premier naar de koning is getrokken om z'n ontslag aan te bieden? "Jazeker", laat de Belgische VN-ambassadeur weten. "Het feit dat de regering ontslagnemend is, verandert daar niets aan." Het commando om 'ja' te stemmen was al in september gegeven door minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). N-VA liet dat toen gebeuren. (DDW)