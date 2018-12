België zakt acht plaatsen in globale terreurindex: 48ste op 138 06 december 2018

België is acht plaatsen gezakt in de 'Global Terrorism Index', die de wereldwijde impact van terreur meet. Ons land staat daar nu 48ste op een totaal van 138. Dat is nog steeds goed voor een plaats in de categorie 'middelmatig' (de derde hoogste van zes) en slechts vier EU-lidstaten scoren slechter: het Verenigd Koninkrijk (28), Frankrijk (30), Duitsland (39) en Griekenland (45). In de zwaarste categorie (afgemeten aan de cijfers van aanslagen, doden en gewonden) staan zes landen. Irak is er het slechtst aan toe, gevolgd door Afghanistan, Nigeria, Syrië, Pakistan en Somalië. Dat laatste land tekende in 2017 de grootste stijging op in terreurdoden, terwijl Afghanistan voor het eerst in vijf jaar de hoogste dodentol in absolute cijfers had. (GVV)

