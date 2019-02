België wil zitje in VN-mensenrechtenraad 27 februari 2019

België is kandidaat voor een zitje in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) in de periode 2023-2025. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gisteren bij de VN in Genève gezegd. De Mensenrechtenraad bestaat uit 47 leden, die worden verkozen uit de Algemene Vergadering van de VN. Het orgaan richt zich op de naleving van de mensenrechtenverdragen.