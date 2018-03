België wijst één 'excuus-Rus' de deur 28 maart 2018

Ons land sluit zich dan toch aan bij het wereldwijde protest tegen de vergiftiging van de Russische ex-spion Skripal en z'n dochter. Het kernkabinet heeft gisteren beslist om welgeteld één Russische diplomaat uit te wijzen. Op ons grondgebied verblijven 227 vertegenwoordigers van Rusland, onder wie 103 specifiek voor de relaties met België. Zelf hebben we amper 15 diplomaten in Rusland, wat grotendeels verklaart waarom de regering-Michel het op één 'excuus-Rus' houdt. Want als ze er meerdere uitwijst en Rusland slaat terug -wat zal gebeuren, zo verzekerde de Russische ambassadeur in Brussel al - dan heeft dat voor een klein land als België meteen een relatief grote impact. (ARA)

