België versus Spanje voor behoud in Fed Cup 13 februari 2019

Nadat ze zes jaar hadden moeten wachten om nog eens thuis te spelen in de Fed Cup doen de Belgische dames het nu twee keer in tien weken tijd. Afgelopen weekend ging de eerste ronde tegen Frankrijk verloren, op 20 en 21 april spelen Mertens en co tegen Spanje voor het behoud in wereldgroep I. De Spanjaarden kunnen een sterk team samenstellen met Garbine Muguruza (WTA 15) en Carla Suarez Navarro (WTA 26), maar beide ex-toptienspeelsters deden niet mee in de 3-2-overwinning op Japan in de eerste ronde van wereldgroep II. Spanje moest het stellen met Sara Sorribes Tormo (WTA 78) en Georgina Garcia-Perez (WTA 170) en dat scheelt toch wel in kwaliteit. Normaal gezien wordt er in Vlaanderen in een zaal gespeeld. Net voor het gravelseizoen zal er waarschijnlijk toch voor een hardcourtondergrond gekozen worden. (FDW)

