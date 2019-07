Exclusief voor abonnees België veroordeeld omdat het ETA-verdachte niet uitlevert 10 juli 2019

België moet een schadevergoeding betalen aan de vijf kinderen van een Spaanse legerkolonel die in 1981 vermoord werd bij een ETA-aanslag. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beslist. Justitie weigert immers één van de verdachten van de moord, de in ons land wonende Maria Natividad Jauregui Espina, aan Spanje uit te leveren omdat de vrouw daar het risico zou lopen op foltering of een onmenselijke behandeling. Volgens het Mensenrechtenhof heeft België te weinig onderzoek gedaan naar het risico dat ze in Spanje loopt. De vrouw werd in 2013 in Gent opgepakt op basis van een Europees aanhoudingsbevel uit 2004.

