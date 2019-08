Exclusief voor abonnees België vermijdt degradatie EK LANDENTEAMS 12 augustus 2019

ATLETIEK

Een verzwakt Belgisch team is er in het Noorse Sandnes toch in geslaagd zijn stek in de First league van de Europabeker veilig te stellen met een zesde plaats in de eindstand. Na de eerste twee dagen zag het er niet rooskleurig uit, maar dan volgden de goede resultaten elkaar op. Isaac Kimeli slaagde er zelfs in de plaatselijke favoriet Henrik Ingebrigsten te verslaan in een tactische 3.000m. Jonathan Sacoor toonde nog maar eens zijn talent door de 400m te winnen in 46.43. De derde en verrassende zege kwam van de vrouwelijke 4x100m met 44.53. Die bestond uit Imke Vervaet, Els Mehuys, Rani Rosius en Manon Depuydt. Tweede plaatsen kwamen er van Renée Eykens met 2:05.24 op 800m, Claire Orcel met 1,90m hoog, Michael Obasuyi met 13.76 bij tegenwind op de 110m horden, Ben Broeders met 5m46 in het polsstokspringen en Philip Milanov in het discuswerpen met 64m73. Hij miste de zege met zeven centimeter en bleef er 27 verwijderd van de WK-limiet. Fanny Smets slaagde er in een indoorrecord te verbeteren. Wegens de wind werden de polsstokspringers naar binnen gestuurd en daar haalde ze 4m36. (VORE)

