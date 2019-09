Exclusief voor abonnees België verdient geld aan leningen 24 september 2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld haalde 2,809 miljard euro op bij grote beleggers. Voor bijna 1,8 miljard euro daarvan gebeurde dat aan een negatieve rente. België wordt daarbij dus betaald om te lenen.

De Belgische Schatkist gaf voor 588 miljoen euro schuldpapier uit met een looptijd van bijna 7 jaar aan een gemiddelde rente van -0,469%. Voorts gebeurde de uitgifte van schuldpapier op bijna 10 jaar, voor 1,21 miljard euro, aan een negatieve rente van -0,262%. Tot slot haalde ze ruim 1 miljard euro op aan een rente van 0,237%.

Solvay breidt productie composieten uit

De chemiegroep Solvay breidt zijn capaciteit voor thermoplastische composietmaterialen uit. Het bedrijf zegt met een nieuwe productielijn in zijn fabriek in het Amerikaanse Anaheim te willen voldoen aan de sterke groei van de vraag van lucht- en ruimtevaartklanten. Sinds 2016 is de capaciteit er al maar vier gegaan.

De lichtgewichtmaterialen helpen de uitstoot van vliegtuigen en auto's te verminderen omdat ze metalen onderdelen vervangen en het ontwerp en de integratie van onderdelen vergemakkelijken. Andere toepassingen zijn onder meer leidingen van de olie- en gasindustrie, waar ze eveneens een alternatief zijn voor staaloplossingen.

VGP bouwt in Zaragoza

Vastgoedinvesteerder VGP bouwt in het Spaanse Zaragoza een logistiek centrum met een oppervlakte van 18.000 vierkante meter voor de lokale logistieker Cotrali. De afronding van de werken is gepland voor het einde van de zomer van 2020. Het is de grootste operatie van die aard in de regio sinds meerdere jaren.

Zaragoza is de vierde Spaanse stad waar VGP investeert. Eerder ging hij al aan de slag in Barcelona, Madrid en Valencia.

Gedoogperiode voor UBO-register

De periode waarin bedrijven en verenigingen moeten melden wie hun uiteindelijke begunstigden zijn, wordt niet verlengd. De einddatum blijft op 30 september gehandhaafd. Wel kondigt de overheid een gedoogperiode aan tot 31 december, waarin geen sancties worden toegepast.

Aanvankelijk lag de einddatum voor de inschrijving in het zogenaamde UBO-register op 31 maart, maar de minister van Financiën gaf zes maanden uitstel. Een nieuw uitstel komt er niet. Het register wordt door Europa opgelegd tegen eind 2019.

Herstel olieplatform duurt langer

De herstelwerkzaamheden aan de beschadigde oliefaciliteiten van Saudi Aramco kunnen veel langer gaan duren dan het Saoedische staatsolieconcern zelf beweert. Dat schrijft de zakenkrant 'The Wall Street Journal'.

Saoedi-Arabië heeft gezegd dat de olieproductie eind september weer volledig hersteld zal zijn na de droneaanvallen op olie-installaties ruim een week geleden. Maar volgens aannemers die betrokken zijn bij de herstelwerkzaamheden kan het maanden gaan duren vooraleer alles weer op volle toeren draait. Het productieverlies door de aanvallen op faciliteiten in Abqaiq en Khurais bedroeg 5,7 miljoen vaten olie per dag, ongeveer 5% van de olieproductie wereldwijd.