België telt al 1,26 miljoen tijdelijk werklozen

Het aantal aanvragen voor tijdelijke werkloosheid is al gestegen tot 1,268 miljoen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Het gaat om bijna één op de drie van alle actieve werknemers. Het systeem van tijdelijke werkloosheid moet massale ontslagen en faillissementen voorkomen. De werknemers krijgen een uitkering van 70% van hun loon. Daar komt een vergoeding van ongeveer 150 euro per maand bovenop. Maar voor één op de tien werknemers past ook de werkgever nog een stukje bij, zo blijkt uit de loonberekeningen van hr-dienstengroep Acerta. In de meeste gevallen bedraagt die aanvulling voor arbeiders tussen de 5 en 20 euro per dag, voor bedienden tussen de 5 en 10 euro. Hoe uitzonderlijker de tijdelijke werkloosheid en hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat een aanvulling wordt gegeven. (SPK)

