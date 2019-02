België tegen Australië en Colombia in Davis Cup 15 februari 2019

Gisteren werd er in Madrid geloot voor het eindtoernooi van de Davis Cup, van 18 tot 24 november in de Caja Magica van de Spaanse hoofdstad. Johan Van Herck mocht zelf het tweede land in groep D, waar België als vierde reekshoofd was geplaatst, uit de schaal halen en dat bleek Australië te zijn. Nadien kwam ook nog het matige Colombia uit pot drie. Tegen Australië won ons land in 2017 nog de halve finale, maar met Alex De Minaur (ATP 27), John Millman (ATP 37) en Nick Kyrgios (ATP 66) heeft kapitein Lleyton Hewitt wel een zeer competitief team. Colombia, met Daniel Elahi Galan (ATP 233) en Santiago Giraldo (ATP 252) (én het sterke dubbelteam, Cabal-Farah) zal al blij zijn om erbij te zijn. De winnaar van groep D komt in de kwartfinale uit tegen de winnaar van groep F (USA, Italië en Canada) terwijl de beste nummers twee van de zes poules ook nog op de tableau kunnen geraken. "Australië en Colombia zijn landen die we aankunnen, al wordt het afwachten welke Australiërs naar Madrid komen", zei Van Herck. "De Colombianen gaan fel zijn, maar tegen hen zijn we duidelijk favoriet. We mogen mikken op de kwartfinale." Zeker als David Goffin van de partij is? "Ik heb er vertrouwen in dat hij eind november in Madrid zal zijn." (FDW)

