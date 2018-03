België stuurt zus Theo Francken naar Wereldbank 21 maart 2018

De nieuwe directeur bij de Wereldbank voor ons land is Nathalie Francken. Zij is de zus van staatssecretaris Theo Francken (N-VA). "Ze heeft de selectieproeven doorlopen en heeft een cv om u tegen te zeggen", zo stelt het kabinet van financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA), die Nathalie Francken mee voordroeg. Bij minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo valt te horen dat ze "per toeval de zus van is". De Wereldbank, met hoofdzetel in Washington, wil de armoede wereldwijd tegengaan door kredieten te verstrekken aan ontwikkelingslanden.