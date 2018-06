België stuurt Trump naar museum 18 juni 2018

De staatshoofden en regeringsleiders die op 11 en 12 juli naar ons land komen voor de NAVO-top, zullen verzamelen blazen in het Museum voor Kunst en Geschiedenis in het Brusselse Jubelpark. Alle leiders van de 29 lidstaten zullen er zijn, dus ook de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de eerste keer dat het Museum voor Kunst en Geschiedenis, het vroegere Jubelparkmuseum, na de grondige renovatiewerken gebruikt wordt. De buurt is bezorgd over de uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen die van kracht zullen zijn. Volgens burgemeester Vincent De Wolf (MR) van Etterbeek zal er een toegangscontrole en een systeem voor de identificatie van de bewoners komen. Mogelijk komt er ook een barrière met hoge hekken en zwarte doeken rond de site, zodat de restaurants en winkels in de buurt wel open kunnen blijven. Het Jubelpark zelf zal minstens 24 uur afgesloten worden. (KAV)

