België sterkst vertegenwoordigd in UCI WorldTour 13 februari 2019

Met 52 renners is België dit jaar de sterkst vertegenwoordigde natie in de UCI WorldTour. Verheugend nieuws, in de wetenschap dat de plaatsen er steeds duurder worden. Vergeleken met drie jaar geleden rijden er twintig renners minder in de hoogste klasse van het internationale wielrennen. De Belgen blijken overigens graag geziene gasten, want slechts vier van de achttien WorldTourploegen hebben geen enkele landgenoot in dienst. Ons land zet die kwantitatieve meerderheid globaal gezien ook om in kwaliteit. Ondanks een 'dipje' inzake individuele WorldTour-zeges in 2018 telt het met Van Avermaet, Stuyven, Wellens en Naesen toch vier renners in de top twintig van de UCI-wereldranking. Alleen Frankrijk doet even goed. (JDK)

