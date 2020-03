Exclusief voor abonnees België start als underdog tegen Hongarije TENNIS • DAVIS CUP 06 maart 2020

00u00 0

Voor de tweede keer in drie jaar tijd staan België en Hongarije tegenover elkaar in de Davis Cup. Maar anders dan in Luik (2018), met David Goffin toen wel van de partij en 3-2 als eindresultaat, start ons land vandaag in de Fonix Hall van Debrecen, waar op gravel getennist wordt, niet als favoriet. De Hongaren staan met gravelspecialist Attila Balazs (ATP 76) - recent nog in de halve finale van het ATP 500-toernooi van Rio en op zijn 31ste voor het eerst in de top 100 - en de zeer degelijke Marton Fucsovics (ATP 84) - vorig jaar nog de nummer 31 van de wereld - op papier sterker. "Dit is ongewoon voor ons, want meestal zijn wij de underdogs", claimde Fucsovics. "Dit is alleszins een grote kans om voor het eerst naar Madrid (eindronde in november) te mogen."

Aanbieding loopt nog 00 dagen 00 uren 00 minuten 00 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode