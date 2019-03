België sponsort massaal buitenlandse diesels 08 maart 2019

Alle aandacht voor het klimaat ten spijt blijven fossiele brandstoffen nog forse overheidssteun krijgen. Zo betaalt België per jaar 451 miljoen euro aan bedrijven die diesel tanken. Dat komt door een steunmaatregel voor de logistieke sector die in 2004 werd ingevoerd: truckers, taxi- en buschauffeurs kunnen sindsdien een terugbetaling krijgen van de accijnzen op diesel. De korting bedraagt vandaag iets minder dan 25 eurocent per liter, ongeveer een vijfde van de prijs aan de pomp. Dat de korting enkel geldt voor diesel, en niet voor de minder vervuilende benzine, komt omdat de vrachtsector haast uitsluitend op diesel rijdt. Europa laat ook enkel daarvoor een subsidie toe.

