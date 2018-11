België slachtoffer van internationale frietoorlog 09 november 2018

Vandaag staat er voor de Europese ministers van Handel friet op het menu. Figuurlijk dan, want onze nationale trots is onderwerp van een heus handelsconflict - of beter gezegd: een frietoorlog. Afrika en Zuid-Amerika onderwerpen de Belgische diepgevroren friet, maar ook de Nederlandse en Duitse, sinds kort aan invoertaksen. Een complex spel van geopolitiek en protectionisme, volgens de sector. De producenten wordt verweten hun producten aan dumpingprijzen op de lokale markten te gooien, wat hen in Colombia sinds deze maand een zogeheten antidumpingheffing van 5 tot wel meer dan 100% kost. "Het verwijt klopt niet", zegt beroepsfederatie Belgapom. "Er zijn grote kwaliteits-, en bijgevolg ook prijsverschillen. Het argument van antidumping wordt hier misbruikt om de thuismarkt te beschermen."

