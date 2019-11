Exclusief voor abonnees België riskeert straf voor fout shirt Boyata 21 november 2019

Alleen de UEFA kon er niet om lachen. Het feit dat Dedryck Boyata in Rusland een tiental minuten met het shirt van Michy Batshuayi speelde, krijgt mogelijk nog een staartje. De UEFA heeft beslist om een disciplinair onderzoek te openen naar het voorval. Op 12 december buigt een commissie zich over de zaak. Ook Rusland houdt mogelijk een boete over aan het duel, omdat de wedstrijd met vertraging begon. (VDVJ)