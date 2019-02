België reekshoofd in finale Davis Cup 05 februari 2019

De Belgen komen voor de loting (op 14 februari) van de finale van de Davis Cup in pot één te zitten. Daardoor ontwijkt België, in een toernooisysteem met zes poules van drie landen, onder meer de VS, Groot-Brittannië, Argentinië en Kroatië. Naties die wel in onze groep terecht kunnen komen zijn Spanje, Duitsland, Australië, Canada en Japan. De zes poulewinnaars plus de twee beste tweedes spelen daarna kwartfinales met directe uitschakeling. Door hun deelname in Madrid zijn de spelers al verzekerd van minstens 600.000 dollar (525.000 euro) aan prijzengeld terwijl de Belgische federatie 300.000 dollar (262.500 euro) mag bijschrijven op de bankrekening. Getallen die bij kwalificatie voor de kwart-, halve finale en finale nog kunnen oplopen tot uiteindelijk 2,4 miljoen dollar (2,09 miljoen euro) voor de winnaars

