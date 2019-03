België pleit in Europa voor vliegtaks 04 maart 2019

België zal, net als Nederland, aan zijn Europese partners voorstellen om een Europese belasting in te voeren op commerciële vluchten. De kwestie komt morgen aan bod bij de Europese milieuministers, op vraag van Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V). "Vandaag is er geen taks op vliegtuigbrandstof en geen btw op vliegtickets. Vervoersmiddelen die beter zijn voor het milieu, zoals de trein, worden zwaarder belast", klinkt het in een nota van de Belgische delegatie. Eerder hadden Frankrijk en Nederland al zo'n voorstel gelanceerd.