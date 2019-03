België opent eindfase Davis Cup tegen Colombia 22 maart 2019

Gisteren is het toernooischema van de eindronde van de Davis Cup (18-24 november) bekendgemaakt. België opent op maandagavond het gebeuren in stadion 3 van de Caja Magica in Madrid tegen Colombia, op woensdag volgt dan de tweede poulewedstrijd tegen Australië. De zes groepswinnaars en twee beste tweedes spelen de kwartfinales met rechtstreekse uitschakeling op vrijdag. België plaatste zich voor deze eindfase door in februari in Brazilië te winnen. (FDW)