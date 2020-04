Exclusief voor abonnees België op plaats 3 Coronadoden per miljoen 01 april 2020

Na Italië en Spanje sterven in ons land verhoudingsgewijs de meeste mensen aan corona: 61 per miljoen inwoners. Toch is dat geen reden tot paniek, zegt viroloog Steven Van Gucht. "We hanteren in België een vrij compleet telsysteem, en dat is niet overal zo." Zo worden bij ons de overlijdens in de rusthuizen die vermoedelijk te wijten zijn aan Covid-19 meegenomen in de statistieken, ook al zijn ze niet bevestigd in het lab. "Hoe ze dat in andere landen doen, zal achteraf moeten blijken." Microbioloog Herman Goossens vernam bijvoorbeeld dat kankerpatiënten die in Duitsland sterven aan de gevolgen van corona niét in de statistieken worden opgenomen. Zij worden daar beschouwd als slachtoffers van kanker. In de top 10 hiernaast hebben we dwergstaten als San Marino en Andorra buiten beschouwing gelaten.

