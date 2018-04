België onderzoekt gps-tracker in auto Puigdemont SRB

07 april 2018

De Catalaanse ex-minister-president Carles Puigdemont heeft de Duitse gevangenis verlaten (foto). Hij kwam vrij na de betaling van 75.000 euro borg, op voorwaarde dat hij in het land blijft. Puigdemont werd op 25 maart gearresteerd toen hij met de wagen vanuit Denemarken de Duitse grens overstak om terug te reizen naar ons land. Mogelijk volgden de Spaanse inlichtingendiensten Puigdemont met een gps-tracker die verstopt zat in zijn auto. Het parket van Waals-Brabant is intussen in ons land een onderzoek gestart naar de herkomst van die trackers, na een klacht van Puigdemonts medewerkers. "We willen weten hoe die gps in zijn auto terechtkwam." Spanje wilde Puigdemont via Duitsland laten uitleveren voor corruptie en rebellie. Maar het Duitse gerecht vindt enkel de klacht over corruptie een mogelijke basis voor een overlevering.