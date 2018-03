België-Nederland op dinsdag 16 oktober 06 maart 2018

Op dinsdag 16 oktober ontvangen de Rode Duivels Nederland in de 127ste derby der Lage Landen. Het gaat om een vriendschappelijk duel, dat aansluit op de confrontatie met Zwitserland voor de Nations Cup op vrijdag 12 oktober. Waar België-Nederland gespeeld wordt, moet nog bepaald worden, maar zeker is wel dat de wedstrijd om 20.45 uur gespeeld wordt. De laatste derby der Lage Landen dateert van 9 november 2016, toen het duel in Amsterdam op 1-1 eindigde, met een doelpunt van Carrasco. De laatste derby in ons land werd op 15 augustus 2012 gespeeld in Brussel en eindigde op 4-2. Gisteren raakte ook bekend dat de oefeninterlands tegen Portugal (2 juni) en Egypte (6 juni) rechtstreeks uitgezonden worden door VTM. (RN)

