Exclusief voor abonnees België naar ATP Cup met Darcis als kapitein 15 november 2019

00u00 0

Terwijl het Belgische Davis Cup-team in Madrid al twee trainingsdagen achter de rug heeft in de voorbereiding op hun eerste duel op maandag tegen Colombia, werd gisteren in Londen de ATP Cup voorgesteld. Een landencompetitie in drie Australische steden waarbij 24 teams strijden voor een aanzienlijke prijzenpot en dat dus op amper zes weken van de finalefase van de Davis Cup.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu