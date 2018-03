België mag nog maximaal acht profs naar WK sturen 05 maart 2018

00u00 0

Belangrijke wijziging in het UCI-reglement voor de WK-selecties op de weg. Voortaan mogen de eerste tien landen op de UCI-ranking maar acht renners meer selecteren. Dat is eentje minder dan de voorbije jaren. Bondscoach Kevin De Weert kreeg daarvan vorige week bevestiging van de Internationale Wielerunie UCI. "Op zich geen groot nadeel", aldus De Weert. "Dit seizoen moeten ook de teams in alle wedstrijden een renner minder opstellen en veel effect op het koersverloop lijkt dat niet te hebben. Het grootste gevolg is dat ik bij het maken van mijn WK-selectie sowieso een renner meer zal moeten ontgoochelen." Dit jaar wordt het WK eind september afgewerkt in het Oostenrijkse Innsbruck. (DNR)