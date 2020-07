Exclusief voor abonnees België mag bij leidende groep in coalitie tegen IS 03 juli 2020

België is toegetreden tot een kleine groep van militaire verantwoordelijken uit de landen die de meeste inspanningen leveren in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. Dat zegt generaal Marc Compernol, de huidige chef van Defensie. Volgens de generaal kon België een plaats veroveren in de 'Counter Violent Extremist Organizations' (CVEO) dankzij de inzet van de Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen in de luchtoperaties van de coalitie, en de inzet van special forces in Irak om het Iraakse leger te trainen en bij te staan. De CVEO is de militaire vertaling van de politieke small group, de kern van landen in de coalitie die het meest militair betrokken zijn in de strijd tegen de terreurgroep. Die small group telt een vijftiental landen.

