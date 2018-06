België mag asielzoekers terugsturen naar Griekenland 12 juni 2018

00u00 0

Na zeven jaar kan ons land weer asielzoekers naar Griekenland terugsturen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde België in 2011 voor het schenden van het mensenrechtenverdrag. Griekenland had toen geen opvangsysteem die naam waardig, zodat teruggestuurde asielzoekers er in onmenselijke omstandigheden moesten leven. Het arrest sloeg een gat in de 'Dublin-overeenkomst', die bepaalt dat het land van aankomst verantwoordelijk is voor de afhandeling van een asielaanvraag. Intussen is de situatie in Griekenland verbeterd en stuurt België asielzoekers terug. Terecht, volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die vonniste in een zaak van een Palestijn. Staatssecretaris Francken spreekt van een "mijlpaal".

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Griekenland

politiek

België

demografie

samenleving

immigratie