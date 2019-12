Exclusief voor abonnees België levert kroongetuige over Parijse terreur 20 december 2019

In het onderzoek naar het bloedbad van 13 november 2015 in Parijs hebben Belgische speurders de laatste cruciale puzzelstukken samengelegd. Ze vonden een kroongetuige die twee belangrijke pionnen herkende op foto's die hem werden voorgelegd. De eerste verdachte heet Omar Darif (foto), een Syrische bommenmaker die jarenlang enkel bekendstond onder valse identiteiten. De tweede verdachte die een naam kreeg dankzij de getuige, is Obeida Aref Dibo. Die Syriër heeft de aanslagplegers getraind en was schijnbaar een hooggeplaatste IS'er. Ook van hem kenden de speurders tot voor kort alleen een schuilnaam. (GVV)

