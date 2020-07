Exclusief voor abonnees België krijgt toch drie tickets in Champions League volleybal 11 juli 2020

Maaseik maakte zich zorgen, want na de stopgezette competitie en als derde uit de reguliere ronde maakte de recordkampioen geen aanspraak op één van de twee tickets voor Champions League. Die gingen naar leider Aalst en Roeselare (als 2de). Mede door de coronacrisis en na stevig lobbywerk van de Belgische federatie krijgen federaties de kans om een 'afgevallen' topteam extra in te schrijven - opgevist op voorwaarde dat die club de voorbije drie jaar Champions League speelde en in de nationale competitie in de top vijf is geëindigd. Zo krijgt Maaseik toch de kans om Champions League te spelen, weliswaar te starten in een voorronde (1 tot 3). (BrV)