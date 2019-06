Exclusief voor abonnees België krijgt eigen planeet 08 juni 2019

De International Astronomical Union (IAU), de grootste astronomenvereniging ter wereld, bestaat 100 jaar. Daar hoort uiteraard een cadeautje bij, en wel in de vorm van een eigen planeet voor élk land op aarde. Ook België krijgt er dus eentje, voorlopig nog met de welluidende naam HD 49674 b. Het gaat om een gasreus in het sterrenstelsel Auriga die in 2002 ontdekt werd en enigszins lijkt op de ons bekendere planeet Neptunus. HD 49674 b is zo'n 32 keer groter dan de aarde en draait in 4,9 aardse dagen rond haar ster. Hoewel de gasgigant 134 lichtjaar van ons verwijderd is, kan je hem met een kleine telescoop zien vanuit België. Ons land mag de naam gelukkig veranderen. Mogelijk wordt daarbij een beroep gedaan op de bevolking, zoals in Nederland.

